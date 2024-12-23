سعر Sifchain (EROWAN)
سعر Sifchain (EROWAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.34K. يتم تحديث سعر EROWAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sifchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.61
- تغيير سعر Sifchain خلال اليوم هو +16.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.31B
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خلال اليوم، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.66%
|30 يوم
|$ 0
|+8.54%
|60 يوم
|$ 0
|+43.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sifchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.52%
+16.66%
+12.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.
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