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سعر Sifchain (EROWAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 203.34K . يتم تحديث سعر EROWAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sifchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.61 - تغيير سعر Sifchain خلال اليوم هو +16.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.31B

أداء سعر Sifchain (EROWAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sifchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.66% 30 يوم $ 0 +8.54% 60 يوم $ 0 +43.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sifchain (EROWAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sifchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +9.52% تغير السعر (1يوم) +16.66% تغير السعر (7 أيام) +12.91%

معلومات سوق Sifchain (EROWAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: