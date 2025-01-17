سعر Sienna (SIENNA)
سعر Sienna (SIENNA) المباشر لليوم هو USD 0.02001494. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIENNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sienna الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر Sienna خلال اليوم هو +3.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ +0.00062489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ -0.0003297481 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ -0.0039700173 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ +0.00187145121695736 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00062489
|+3.22%
|30 يوم
|$ -0.0003297481
|-1.64%
|60 يوم
|$ -0.0039700173
|-19.83%
|90 يوم
|$ +0.00187145121695736
|+10.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sienna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+3.22%
+7.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sienna is a privacy-first decentralized finance protocol built on Secret Network that enables trustless financial instruments, such as trading and lending with complete privacy with cross-chain support for Ethereum and soon Binance Smart Chain, Polkadot, Monero, and interoperability with all Cosmos blockchains via IBC.
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