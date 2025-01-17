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سعر Sienna (SIENNA) المباشر لليوم هو USD 0.02001494 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SIENNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sienna الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر Sienna خلال اليوم هو +3.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sienna (SIENNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ +0.00062489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ -0.0003297481 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ -0.0039700173 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sienna مقابل USD هو $ +0.00187145121695736 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00062489 +3.22% 30 يوم $ -0.0003297481 -1.64% 60 يوم $ -0.0039700173 -19.83% 90 يوم $ +0.00187145121695736 +10.31%

تحليل سعر Sienna (SIENNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sienna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01934832$ 0.01934832 $ 0.01934832 24 ساعة مرتفع $ 0.02002168$ 0.02002168 $ 0.02002168 عالية طوال الوقت $ 54.97$ 54.97 $ 54.97 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +3.22% تغير السعر (7 أيام) +7.19%

معلومات سوق Sienna (SIENNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: