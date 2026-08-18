سعر Sidiora Markets اليوم

السعر المباشر لمشروع Sidiora Markets (SID) اليوم هو $ 0.00105727، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SID الحالي إلى USD هو $ 0.00105727 لكل SID.

يحتل Sidiora Markets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,046,566، مع عرض متداول قدره 989.88M SID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SID بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00113053 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00152479، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SID بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و+207.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.73K.

معلومات سوق Sidiora Markets (SID)

القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 989.88M 989.88M 989.88M إجمالي العرض 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

القيمة السوقية الحالية لـ Sidiora Markets هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.73K. العرض المتداول لـ SID يبلغ 989.88M، مع إجمالي عرض 989876448.979661. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.