سعر Siamese (SIAM)
سعر Siamese (SIAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SIAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Siamese الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.67K
- تغيير سعر Siamese خلال اليوم هو -16.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Siamese مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Siamese مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Siamese مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Siamese مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.91%
|30 يوم
|$ 0
|-37.65%
|60 يوم
|$ 0
|-81.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Siamese: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-16.91%
+10.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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