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سعر SIA AI ($SIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $SIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SIA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.46 - تغيير سعر SIA AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SIA AI ($SIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -24.91% 60 يوم $ 0 +11.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SIA AI ($SIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SIA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.74%

معلومات سوق SIA AI ($SIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: