سعر SIA AI ($SIA)
سعر SIA AI ($SIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SIA AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.46
- تغيير سعر SIA AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SIA AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-24.91%
|60 يوم
|$ 0
|+11.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SIA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.74%
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