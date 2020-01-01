توكنوميكس Shytoshi Kusama (SHY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shytoshi Kusama (SHY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shytoshi Kusama (SHY) A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility الموقع الرسمي: https://shycoincto.com/ اشتر SHY الآن!

توكنوميكس Shytoshi Kusama (SHY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shytoshi Kusama (SHY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 993.29K $ 993.29K $ 993.29K إجمالي العرض: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M العرض المتداول: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 993.29K $ 993.29K $ 993.29K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 السعر الحالي: $ 0.00198997 $ 0.00198997 $ 0.00198997 معرفة المزيد عن سعر Shytoshi Kusama (SHY)

توكنوميكس Shytoshi Kusama (SHY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shytoshi Kusama (SHY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHY، استكشف السعر المباشر لتوكن SHY!

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