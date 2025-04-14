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سعر Shytoshi Kusama (SHY) المباشر لليوم هو USD 0.00632237 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.16M . يتم تحديث سعر SHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shytoshi Kusama الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shytoshi Kusama خلال اليوم هو -10.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 499.97M

أداء سعر Shytoshi Kusama (SHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ -0.00074271956738333 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ +0.0109033475 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ +0.0041416878 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00074271956738333 -10.51% 30 يوم $ +0.0109033475 +172.46% 60 يوم $ +0.0041416878 +65.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shytoshi Kusama (SHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shytoshi Kusama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00610307$ 0.00610307 $ 0.00610307 24 ساعة مرتفع $ 0.00741136$ 0.00741136 $ 0.00741136 عالية طوال الوقت $ 0.01461608$ 0.01461608 $ 0.01461608 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -10.51% تغير السعر (7 أيام) +16.46%

معلومات سوق Shytoshi Kusama (SHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: