سعر Shytoshi Kusama (SHY)
سعر Shytoshi Kusama (SHY) المباشر لليوم هو USD 0.00632237. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.16M. يتم تحديث سعر SHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shytoshi Kusama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shytoshi Kusama خلال اليوم هو -10.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.97M
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خلال اليوم، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ -0.00074271956738333 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ +0.0109033475 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ +0.0041416878 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shytoshi Kusama مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00074271956738333
|-10.51%
|30 يوم
|$ +0.0109033475
|+172.46%
|60 يوم
|$ +0.0041416878
|+65.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shytoshi Kusama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-10.51%
+16.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility
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