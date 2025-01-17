سعر shuts Wave (SWAVE)
سعر shuts Wave (SWAVE) المباشر لليوم هو USD 9.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق shuts Wave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر shuts Wave خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -0.078112954945104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -1.6419940350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +1.5662329500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +2.161104532093429 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.078112954945104
|-0.84%
|30 يوم
|$ -1.6419940350
|-17.94%
|60 يوم
|$ +1.5662329500
|+17.12%
|90 يوم
|$ +2.161104532093429
|+30.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر shuts Wave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.84%
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SWAVE is a strategy backed token following allocations of shüts Crypto strategy. The objective of this strategy is to deliver long-term capital growth while being 100% invested in the cryptocurrency asset class.
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