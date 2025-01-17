شعار shuts Wave

سعر shuts Wave (SWAVE)

USD

مخطط سعر shuts Wave (SWAVE) المباشر

$9.15
$9.15$9.15
-0.80%(1D)

سعر shuts Wave (SWAVE) لليوم

سعر shuts Wave (SWAVE) المباشر لليوم هو USD 9.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق shuts Wave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر shuts Wave خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWAVE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWAVE.

أداء سعر shuts Wave (SWAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -0.078112954945104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -1.6419940350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +1.5662329500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +2.161104532093429 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.078112954945104-0.84%
30 يوم$ -1.6419940350-17.94%
60 يوم$ +1.5662329500+17.12%
90 يوم$ +2.161104532093429+30.92%

تحليل سعر shuts Wave (SWAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر shuts Wave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 8.95
$ 8.95$ 8.95

$ 9.3
$ 9.3$ 9.3

$ 12.13
$ 12.13$ 12.13

-0.23%

-0.84%

+0.02%

معلومات سوق shuts Wave (SWAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.09K
$ 2.09K$ 2.09K

0.00
0.00 0.00

ما هو shuts Wave ( SWAVE )

SWAVE is a strategy backed token following allocations of shüts Crypto strategy. The objective of this strategy is to deliver long-term capital growth while being 100% invested in the cryptocurrency asset class.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر shuts Wave (SWAVE)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول shuts Wave (SWAVE)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة SWAVE إلى العملات المحلية

1 SWAVE إلى AUD
A$14.7315
1 SWAVE إلى GBP
7.4115
1 SWAVE إلى EUR
8.8755
1 SWAVE إلى USD
$9.15
1 SWAVE إلى MYR
RM41.175
1 SWAVE إلى TRY
325.0995
1 SWAVE إلى JPY
¥1,424.106
1 SWAVE إلى RUB
948.123
1 SWAVE إلى INR
792.207
1 SWAVE إلى IDR
Rp149,999.976
1 SWAVE إلى PHP
536.556
1 SWAVE إلى EGP
￡E.461.0685
1 SWAVE إلى BRL
R$55.3575
1 SWAVE إلى CAD
C$13.176
1 SWAVE إلى BDT
1,112.457
1 SWAVE إلى NGN
14,230.08
1 SWAVE إلى UAH
385.947
1 SWAVE إلى VES
Bs494.1
1 SWAVE إلى PKR
Rs2,552.301
1 SWAVE إلى KZT
4,854.075
1 SWAVE إلى THB
฿315.126
1 SWAVE إلى TWD
NT$301.1265
1 SWAVE إلى CHF
Fr8.3265
1 SWAVE إلى HKD
HK$71.187
1 SWAVE إلى MAD
.د.م92.049