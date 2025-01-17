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سعر shuts Wave (SWAVE) المباشر لليوم هو USD 9.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق shuts Wave الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K - تغيير سعر shuts Wave خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر shuts Wave (SWAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -0.078112954945104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ -1.6419940350 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +1.5662329500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر shuts Wave مقابل USD هو $ +2.161104532093429 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.078112954945104 -0.84% 30 يوم $ -1.6419940350 -17.94% 60 يوم $ +1.5662329500 +17.12% 90 يوم $ +2.161104532093429 +30.92%

تحليل سعر shuts Wave (SWAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر shuts Wave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.95$ 8.95 $ 8.95 24 ساعة مرتفع $ 9.3$ 9.3 $ 9.3 عالية طوال الوقت $ 12.13$ 12.13 $ 12.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق shuts Wave (SWAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: