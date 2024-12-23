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سعر SHUI (SHUI) المباشر لليوم هو USD 0.04526299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 905.26K . يتم تحديث سعر SHUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SHUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05 - تغيير سعر SHUI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر SHUI (SHUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.0083870057 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.0026472738 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.020297232521775132 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0083870057 +18.53% 60 يوم $ +0.0026472738 +5.85% 90 يوم $ +0.020297232521775132 +81.30%

تحليل سعر SHUI (SHUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SHUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.120295$ 0.120295 $ 0.120295 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -20.59%

معلومات سوق SHUI (SHUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: