سعر SHUI (SHUI)
سعر SHUI (SHUI) المباشر لليوم هو USD 0.04526299. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 905.26K. يتم تحديث سعر SHUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.05
- تغيير سعر SHUI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M
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خلال اليوم، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.0083870057 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.0026472738 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHUI مقابل USD هو $ +0.020297232521775132 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0083870057
|+18.53%
|60 يوم
|$ +0.0026472738
|+5.85%
|90 يوم
|$ +0.020297232521775132
|+81.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux backed by Blockbooster & Conflux foundation. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.
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