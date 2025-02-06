سعر SHREE (SHR)
سعر SHREE (SHR) المباشر لليوم هو USD 0.03782854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHREE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.75K
- تغيير سعر SHREE خلال اليوم هو -13.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHREE مقابل USD هو $ -0.00590921164171603 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHREE مقابل USD هو $ -0.0053734344 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHREE مقابل USD هو $ -0.0025993956 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHREE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00590921164171603
|-13.51%
|30 يوم
|$ -0.0053734344
|-14.20%
|60 يوم
|$ -0.0025993956
|-6.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHREE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-13.51%
-13.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shree Blockchain makes it easy to create, issue, and manage digital security on the blockchain creating a transparent and secure ecosystem for investors.
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