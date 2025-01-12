سعر Shredded Apes Whey (WHEY)
سعر Shredded Apes Whey (WHEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shredded Apes Whey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.96
- تغيير سعر Shredded Apes Whey خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-43.77%
|60 يوم
|$ 0
|-12.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shredded Apes Whey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.03%
-5.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WHEY is the official utility token for the Shredded Apes Gym Club, providing a way to get access to our product line, which includes clothing, supplements, in-house services, grant discounts on secondary NFT collections, make in-game decisions, and also grants holders access to high-end perks. All of these will have burning mechanisms in place, in order to reduce the total circulting supply.
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