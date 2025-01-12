احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WHEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WHEY.

سعر Shredded Apes Whey (WHEY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WHEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shredded Apes Whey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.96 - تغيير سعر Shredded Apes Whey خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shredded Apes Whey (WHEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shredded Apes Whey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 -43.77% 60 يوم $ 0 -12.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shredded Apes Whey (WHEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shredded Apes Whey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.103611$ 0.103611 $ 0.103611 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -5.02%

معلومات سوق Shredded Apes Whey (WHEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: