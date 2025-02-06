سعر Shping (SHPING)
سعر Shping (SHPING) المباشر لليوم هو USD 0.00919212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHPING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shping الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02M
- تغيير سعر Shping خلال اليوم هو +9.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHPING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHPING.
خلال اليوم، كان سعر Shping مقابل USD هو $ +0.00082993 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shping مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shping مقابل USD هو $ -0.0018895027 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shping مقابل USD هو $ +0.004375359484628847 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00082993
|+9.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ -0.0018895027
|-20.55%
|90 يوم
|$ +0.004375359484628847
|+90.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shping: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.69%
+9.92%
-7.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shping takes the entire retail industry to the next level by totally disrupting how brands discover and interact with their end consumers. Shping is a robust ecosystem that connects brands to the main grocery buyer as they shop, bypassing Search Engines and Social Media giants and enabling brands to direct their marketing spend directly to the end consumer. For the first time, brands can gain control over their communication channel with the shoppers directly and are now powered to influence buying decisions of the global army of shoppers in a trillion-dollar industry. The Shping platform is used by many global and local brands where Shping has outperformed in cost in terms of interactions and conversions compared to the top 3 three social media platforms.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHPING إلى AUD
A$0.0146154708
|1 SHPING إلى GBP
￡0.0072617748
|1 SHPING إلى EUR
€0.0088244352
|1 SHPING إلى USD
$0.00919212
|1 SHPING إلى MYR
RM0.0406291704
|1 SHPING إلى TRY
₺0.3300890292
|1 SHPING إلى JPY
¥1.402717512
|1 SHPING إلى RUB
₽0.90082776
|1 SHPING إلى INR
₹0.8027478396
|1 SHPING إلى IDR
Rp150.6904676928
|1 SHPING إلى PHP
₱0.5321318268
|1 SHPING إلى EGP
￡E.0.4624555572
|1 SHPING إلى BRL
R$0.053314296
|1 SHPING إلى CAD
C$0.0131447316
|1 SHPING إلى BDT
৳1.117302186
|1 SHPING إلى NGN
₦15.4489203204
|1 SHPING إلى UAH
₴0.3826679556
|1 SHPING إلى VES
Bs0.54233508
|1 SHPING إلى PKR
Rs2.5640499528
|1 SHPING إلى KZT
₸4.7528775672
|1 SHPING إلى THB
฿0.3084875472
|1 SHPING إلى TWD
NT$0.301961142
|1 SHPING إلى CHF
Fr0.008272908
|1 SHPING إلى HKD
HK$0.0715146936
|1 SHPING إلى MAD
.د.م0.0920131212