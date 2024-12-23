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سعر Shoulda Bought More (MORE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.19K . يتم تحديث سعر MORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shoulda Bought More الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.26 - تغيير سعر Shoulda Bought More خلال اليوم هو +2.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M

أداء سعر Shoulda Bought More (MORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shoulda Bought More مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shoulda Bought More مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shoulda Bought More مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shoulda Bought More مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.22% 30 يوم $ 0 -96.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shoulda Bought More (MORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shoulda Bought More: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00329728$ 0.00329728 $ 0.00329728 تغير السعر (1 ساعة) +4.42% تغير السعر (1يوم) +2.22% تغير السعر (7 أيام) -78.97%

معلومات سوق Shoulda Bought More (MORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: