سعر Shork (SHORK)
سعر Shork (SHORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.54M. يتم تحديث سعر SHORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.53K
- تغيير سعر Shork خلال اليوم هو -6.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Shork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.66%
|30 يوم
|$ 0
|-32.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-6.66%
-51.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute
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