سعر SHOPX (SHOPX)
سعر SHOPX (SHOPX) المباشر لليوم هو USD 0.0045484. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M. يتم تحديث سعر SHOPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHOPX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.94K
- تغيير سعر SHOPX خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 478.69M
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خلال اليوم، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.0002991505 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.0005555129 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.000709319704412247 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0002991505
|+6.58%
|60 يوم
|$ +0.0005555129
|+12.21%
|90 يوم
|$ +0.000709319704412247
|+18.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHOPX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.08%
-1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The NFT infrastructure for decentralized finance and e-commerce markets.
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