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سعر SHOPX (SHOPX) المباشر لليوم هو USD 0.0045484 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M . يتم تحديث سعر SHOPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SHOPX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.94K - تغيير سعر SHOPX خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 478.69M

أداء سعر SHOPX (SHOPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.0002991505 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.0005555129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SHOPX مقابل USD هو $ +0.000709319704412247 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.08% 30 يوم $ +0.0002991505 +6.58% 60 يوم $ +0.0005555129 +12.21% 90 يوم $ +0.000709319704412247 +18.48%

تحليل سعر SHOPX (SHOPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SHOPX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00450906$ 0.00450906 $ 0.00450906 24 ساعة مرتفع $ 0.00456361$ 0.00456361 $ 0.00456361 عالية طوال الوقت $ 4.77$ 4.77 $ 4.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -1.06%

معلومات سوق SHOPX (SHOPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: