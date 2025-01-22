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سعر ShopNext Loyalty Token (NEXT) المباشر لليوم هو USD 0.00124169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.30K . يتم تحديث سعر NEXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ShopNext Loyalty Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.89 - تغيير سعر ShopNext Loyalty Token خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.72M

أداء سعر ShopNext Loyalty Token (NEXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0007270121 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0007807894 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0025751022076326292 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ -0.0007270121 -58.55% 60 يوم $ -0.0007807894 -62.88% 90 يوم $ -0.0025751022076326292 -67.46%

تحليل سعر ShopNext Loyalty Token (NEXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ShopNext Loyalty Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124169$ 0.00124169 $ 0.00124169 24 ساعة مرتفع $ 0.00124619$ 0.00124619 $ 0.00124619 عالية طوال الوقت $ 0.155752$ 0.155752 $ 0.155752 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -3.79%

معلومات سوق ShopNext Loyalty Token (NEXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: