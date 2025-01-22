سعر ShopNext Loyalty Token (NEXT)
سعر ShopNext Loyalty Token (NEXT) المباشر لليوم هو USD 0.00124169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.30K. يتم تحديث سعر NEXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShopNext Loyalty Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.89
- تغيير سعر ShopNext Loyalty Token خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.72M
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خلال اليوم، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0007270121 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0007807894 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShopNext Loyalty Token مقابل USD هو $ -0.0025751022076326292 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ -0.0007270121
|-58.55%
|60 يوم
|$ -0.0007807894
|-62.88%
|90 يوم
|$ -0.0025751022076326292
|-67.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShopNext Loyalty Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.09%
-3.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"ShopNEXT is a Shop-To-Earn Crypto Onboarding Platform promoted by Binance. We onboard new-to-crypto users by rewarding them free crypto (Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT) when shopping at ShopNEXT partners. In addition, for every shopping transaction, ShopNEXT also rewards users extra NEXT, the cryptocurrency issued by ShopNEXT. Users can sell NEXT on the DEX and CEX exchanges to make money. This is the first-ever Shop-To-Earn model ShopNEXT wants to build up. ShopNEXT is backed by Shopiness, the top cashback platform in VietNam. Shopiness currently has 700.000 users and 100.000 MAU, who generate $4M GMV from 1M transactions monthly. ShopNEXT has already partnered with more than 600 local and global merchant brands such as: Shopee, Lazada, Amazon, Adidas, Booking.com, etc."
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