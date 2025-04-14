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سعر Shong Inu (SHONG) المباشر لليوم هو USD 0.00095553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.34K . يتم تحديث سعر SHONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shong Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.28K - تغيير سعر Shong Inu خلال اليوم هو +143.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Shong Inu (SHONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ +0.00056377 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00056377 +143.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shong Inu (SHONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shong Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00036475$ 0.00036475 $ 0.00036475 24 ساعة مرتفع $ 0.00098808$ 0.00098808 $ 0.00098808 عالية طوال الوقت $ 0.00098808$ 0.00098808 $ 0.00098808 تغير السعر (1 ساعة) +13.07% تغير السعر (1يوم) +143.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Shong Inu (SHONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: