سعر Shong Inu (SHONG)
سعر Shong Inu (SHONG) المباشر لليوم هو USD 0.00095553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.34K. يتم تحديث سعر SHONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shong Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 306.28K
- تغيير سعر Shong Inu خلال اليوم هو +143.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ +0.00056377 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shong Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00056377
|+143.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shong Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+13.07%
+143.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the realm of SHONG INU, the Shaolin Dog, where ancient honor meets modern innovation. Embark on a journey with the legendary dog warrior, a master of stealth and wisdom, navigating the turbulent waters of the crypto world. He is here to eliminate other unnecessary memes in the crypto world like frogs, cats, and other retarded dogs, as he is about to usher in a new era. $SHONG isn’t just a token; it’s a symbol of resilience and the unwavering spirit of a true Shaolin. Join the community and harness the power of tradition fused with cutting-edge technology. Unleash your inner warrior and fight alongside $SHONG, the legendary and mystical Shaolin dog from the Far East.
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