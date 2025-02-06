سعر Shon (SHON)
سعر Shon (SHON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04
- تغيير سعر Shon خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-20.09%
|60 يوم
|$ 0
|-35.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.01%
-2.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shon token is the latest crypto-currency architecture that can be transacted through the Binance Smart Chain!
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