سعر SHOG (SHOG)
سعر SHOG (SHOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.97
- تغيير سعر SHOG خلال اليوم هو +1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHOG.
خلال اليوم، كان سعر SHOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.80%
|30 يوم
|$ 0
|-46.76%
|60 يوم
|$ 0
|-87.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
+1.80%
-11.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shoggoth - a peer-to-peer, anonymous network for publishing and distributing open-source Machine Learning models, code repositories, research papers, and datasets. As government regulations on open-source AI research and development tighten worldwide, it has become clear that existing open-source infrastructure is vulnerable to state and corporate censorship. Driven by the need for a community platform impervious to geopolitical interference, I have spent the last several months developing Shoggoth. This distributed network operates outside traditional jurisdictional boundaries, stewardered by an anonymous volunteer collective. Shoggoth provides a portal for researchers and software developers to freely share works without fear of repercussion. The time has come to liberate AI progress from constraints both corporate and governmental.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHOG إلى AUD
A$--
|1 SHOG إلى GBP
￡--
|1 SHOG إلى EUR
€--
|1 SHOG إلى USD
$--
|1 SHOG إلى MYR
RM--
|1 SHOG إلى TRY
₺--
|1 SHOG إلى JPY
¥--
|1 SHOG إلى RUB
₽--
|1 SHOG إلى INR
₹--
|1 SHOG إلى IDR
Rp--
|1 SHOG إلى PHP
₱--
|1 SHOG إلى EGP
￡E.--
|1 SHOG إلى BRL
R$--
|1 SHOG إلى CAD
C$--
|1 SHOG إلى BDT
৳--
|1 SHOG إلى NGN
₦--
|1 SHOG إلى UAH
₴--
|1 SHOG إلى VES
Bs--
|1 SHOG إلى PKR
Rs--
|1 SHOG إلى KZT
₸--
|1 SHOG إلى THB
฿--
|1 SHOG إلى TWD
NT$--
|1 SHOG إلى CHF
Fr--
|1 SHOG إلى HKD
HK$--
|1 SHOG إلى MAD
.د.م--