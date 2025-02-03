سعر Shoe404 (SHOE)
سعر Shoe404 (SHOE) المباشر لليوم هو USD 1.099. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shoe404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.44
- تغيير سعر Shoe404 خلال اليوم هو -14.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shoe404 مقابل USD هو $ -0.178878361534669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shoe404 مقابل USD هو $ -0.5598157635 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shoe404 مقابل USD هو $ -0.6237515172 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shoe404 مقابل USD هو $ -0.654271810098269 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.178878361534669
|-14.00%
|30 يوم
|$ -0.5598157635
|-50.93%
|60 يوم
|$ -0.6237515172
|-56.75%
|90 يوم
|$ -0.654271810098269
|-37.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shoe404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.57%
-14.00%
-27.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A fully distributed airdrop token based on the DN404 contract - Released by Trader Joe
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