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سعر Shiva Inu (SHIV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shiva Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.89K - تغيير سعر Shiva Inu خلال اليوم هو -24.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shiva Inu (SHIV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.72% 30 يوم $ 0 -43.72% 60 يوم $ 0 +27.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shiva Inu (SHIV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiva Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -9.34% تغير السعر (1يوم) -24.72% تغير السعر (7 أيام) -36.10%

معلومات سوق Shiva Inu (SHIV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: