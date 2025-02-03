سعر Shiva Inu (SHIV)
سعر Shiva Inu (SHIV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiva Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.89K
- تغيير سعر Shiva Inu خلال اليوم هو -24.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiva Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.72%
|30 يوم
|$ 0
|-43.72%
|60 يوم
|$ 0
|+27.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiva Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.34%
-24.72%
-36.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Not SHIBA INU but the reversed one the darker and cooler version. SHIVA INU Step into a world where power shifts and dominance reigns as Shiva takes control of the city. Explore our website and follow the captivating road map that leads to an epic showdown, where the fate of the city hangs in the balance. Brace yourself for an exhilarating journey of suspense, intrigue, and a battle for ultimate supremacy. Shiva inu, where we delve into the captivating story of Shiva’s takeover of the city and the thrilling journey that awaits. Join us as we embark on a road map filled with twists, turns, and the ultimate battle for supremacy.
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