توكنوميكس Shitcoin on TON (SHIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shitcoin on TON (SHIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shitcoin on TON (SHIT) Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. الموقع الرسمي: https://tonshitcoin.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://tonshitcoin.xyz/ اشتر SHIT الآن!

توكنوميكس Shitcoin on TON (SHIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shitcoin on TON (SHIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 76.45K $ 76.45K $ 76.45K إجمالي العرض: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M العرض المتداول: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 76.45K $ 76.45K $ 76.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.052987 $ 0.052987 $ 0.052987 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00105746 $ 0.00105746 $ 0.00105746 معرفة المزيد عن سعر Shitcoin on TON (SHIT)

توكنوميكس Shitcoin on TON (SHIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shitcoin on TON (SHIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIT، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIT!

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