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سعر Shitcoin on TON (SHIT) المباشر لليوم هو USD 0.00122322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.44K . يتم تحديث سعر SHIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shitcoin on TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shitcoin on TON خلال اليوم هو -10.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.30M

أداء سعر Shitcoin on TON (SHIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.000144375914661166 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0004092583 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0007834791 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0026535838171821083 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000144375914661166 -10.55% 30 يوم $ -0.0004092583 -33.45% 60 يوم $ -0.0007834791 -64.05% 90 يوم $ -0.0026535838171821083 -68.44%

تحليل سعر Shitcoin on TON (SHIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shitcoin on TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122322$ 0.00122322 $ 0.00122322 24 ساعة مرتفع $ 0.00136995$ 0.00136995 $ 0.00136995 عالية طوال الوقت $ 0.052987$ 0.052987 $ 0.052987 تغير السعر (1 ساعة) -2.51% تغير السعر (1يوم) -10.55% تغير السعر (7 أيام) -14.61%

معلومات سوق Shitcoin on TON (SHIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: