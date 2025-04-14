سعر Shitcoin on TON (SHIT)
سعر Shitcoin on TON (SHIT) المباشر لليوم هو USD 0.00122322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.44K. يتم تحديث سعر SHIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shitcoin on TON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shitcoin on TON خلال اليوم هو -10.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 72.30M
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خلال اليوم، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.000144375914661166 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0004092583 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0007834791 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shitcoin on TON مقابل USD هو $ -0.0026535838171821083 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000144375914661166
|-10.55%
|30 يوم
|$ -0.0004092583
|-33.45%
|60 يوم
|$ -0.0007834791
|-64.05%
|90 يوم
|$ -0.0026535838171821083
|-68.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shitcoin on TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.51%
-10.55%
-14.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.
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