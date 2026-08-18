سعر Shit Piss Skin Can اليوم

السعر المباشر لمشروع Shit Piss Skin Can (SPSC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPSC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPSC.

يحتل Shit Piss Skin Can حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 181,823، مع عرض متداول قدره 999.86M SPSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPSC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01662425، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPSC بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و+33.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.69K.

معلومات سوق Shit Piss Skin Can (SPSC)

القيمة السوقية $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K الحجم (24 ساعة) $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,856,321.048464 999,856,321.048464 999,856,321.048464

القيمة السوقية الحالية لـ Shit Piss Skin Can هي $ 181.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.69K. العرض المتداول لـ SPSC يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999856321.048464. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 181.82K.