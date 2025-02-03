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سعر Shisha Coin (SHISHA)

USD

مخطط سعر Shisha Coin (SHISHA) المباشر

$1.2
$1.2$1.2
-1.40%(1D)

سعر Shisha Coin (SHISHA) لليوم

سعر Shisha Coin (SHISHA) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHISHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shisha Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.81K
- تغيير سعر Shisha Coin خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Shisha Coin (SHISHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.018121532078901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.0083958000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.018121532078901-1.48%
30 يوم$ -0.0083958000-0.69%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Shisha Coin (SHISHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shisha Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

+0.54%

-1.48%

-1.35%

معلومات سوق Shisha Coin (SHISHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.81K
$ 48.81K$ 48.81K

0.00
0.00 0.00

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المصدر Shisha Coin (SHISHA)

مستند تقني
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