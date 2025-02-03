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سعر Shisha Coin (SHISHA) المباشر لليوم هو USD 1.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHISHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shisha Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.81K - تغيير سعر Shisha Coin خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shisha Coin (SHISHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.018121532078901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.0083958000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.018121532078901 -1.48% 30 يوم $ -0.0083958000 -0.69% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shisha Coin (SHISHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shisha Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 24 ساعة مرتفع $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -1.35%

معلومات سوق Shisha Coin (SHISHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: