سعر Shisha Coin (SHISHA)
سعر Shisha Coin (SHISHA) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHISHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shisha Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.81K
- تغيير سعر Shisha Coin خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.018121532078901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ -0.0083958000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shisha Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.018121532078901
|-1.48%
|30 يوم
|$ -0.0083958000
|-0.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shisha Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-1.48%
-1.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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