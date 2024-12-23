سعر Shirtum (SHI)
سعر Shirtum (SHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.78K. يتم تحديث سعر SHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shirtum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.41K
- تغيير سعر Shirtum خلال اليوم هو +0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 234.19M
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خلال اليوم، كان سعر Shirtum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shirtum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shirtum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shirtum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.88%
|30 يوم
|$ 0
|-3.68%
|60 يوم
|$ 0
|-15.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shirtum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.14%
+0.88%
-14.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shirtum is a global marketplace of digital assets, for Players to share their stories with fans and invite them to join in collecting digital sports memorabilia directly from their idols. Our mission is to empower sports athletes as creators and build a direct connection between them and their fans. We create, together with the athlete, exclusive content in which they explain the stories behind the most relevant moments of their careers. Then, we embed that content into our NFTs and build a marketplace where both crypto and FIAT users can collect and trade those NFTs as they learn more about their favorite players Users will also be able to collect and exchange limited edition tokens linked to each piece of memorabilia in personalized galleries for users through the platform. Shirtum will generate a direct connection between Players and thousands of fans, much stronger than a mere image transaction and significantly improving the current value proposition of collecting in the sports world.
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