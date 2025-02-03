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سعر Shiro the FrogDog (FROGDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FROGDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shiro the FrogDog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.14 - تغيير سعر Shiro the FrogDog خلال اليوم هو -5.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shiro the FrogDog (FROGDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.22% 30 يوم $ 0 -19.41% 60 يوم $ 0 -36.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shiro the FrogDog (FROGDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiro the FrogDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00286171$ 0.00286171 $ 0.00286171 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.22% تغير السعر (7 أيام) -16.78%

معلومات سوق Shiro the FrogDog (FROGDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: