سعر Shiro the FrogDog (FROGDOG)
سعر Shiro the FrogDog (FROGDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FROGDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiro the FrogDog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.14
- تغيير سعر Shiro the FrogDog خلال اليوم هو -5.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiro the FrogDog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.22%
|30 يوم
|$ 0
|-19.41%
|60 يوم
|$ 0
|-36.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiro the FrogDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.22%
-16.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
My name is Shiro, and I am your daily dose of cuteness!
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