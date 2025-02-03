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سعر Shira Cat (CATSHIRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CATSHIRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shira Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.11 - تغيير سعر Shira Cat خلال اليوم هو -12.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shira Cat (CATSHIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shira Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shira Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shira Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shira Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.79% 30 يوم $ 0 -21.80% 60 يوم $ 0 -21.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shira Cat (CATSHIRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shira Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.20% تغير السعر (1يوم) -12.79% تغير السعر (7 أيام) -19.93%

معلومات سوق Shira Cat (CATSHIRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: