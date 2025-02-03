احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHINJI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHINJI.

سعر Shinjiru Inu (SHINJI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHINJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shinjiru Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.23 - تغيير سعر Shinjiru Inu خلال اليوم هو -17.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shinjiru Inu (SHINJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.34% 30 يوم $ 0 -49.96% 60 يوم $ 0 -53.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shinjiru Inu (SHINJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shinjiru Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -8.17% تغير السعر (1يوم) -17.34% تغير السعر (7 أيام) -17.29%

معلومات سوق Shinjiru Inu (SHINJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: