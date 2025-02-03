سعر Shinjiru Inu (SHINJI)
سعر Shinjiru Inu (SHINJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHINJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shinjiru Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.23
- تغيير سعر Shinjiru Inu خلال اليوم هو -17.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shinjiru Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.34%
|30 يوم
|$ 0
|-49.96%
|60 يوم
|$ 0
|-53.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shinjiru Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.17%
-17.34%
-17.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHINJI is a token on the Binance Smart Chain that never stops growing through TRUE deflationary techniques and further income generation for its ecosystem. PROJECT & ECOSYSTEM One of the main issues cryptocurrency projects face is the lack of continuous volume. This problem dampens marketing and development during low-volume days/weeks or even months. Shinjiru Inu solves this by hedging a portion of the marketing wallet into Yield bearing assets to generate additional income that can be used to develop further, Market, and in the future, reward holders with BSC through Shinjiru. long Term vision is to dominate the metaverse ecosystem (Shinjiverse). We plan to have Land in the various ecosystems on Binance Smart Chain and other blockchains, Develop unique experiences, and generate revenue from advertising on said lands.
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