سعر Shinji (SHNJ)
سعر Shinji (SHNJ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.35K. يتم تحديث سعر SHNJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shinji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.03
- تغيير سعر Shinji خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Shinji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shinji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shinji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shinji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shinji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+4.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies. $SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
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