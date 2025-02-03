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سعر Shine Chain (SC20) المباشر لليوم هو USD 0.01450666 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SC20 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shine Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.93 - تغيير سعر Shine Chain خلال اليوم هو -6.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shine Chain (SC20) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ -0.00101937405785627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ +0.0252229197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ +0.0379781646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ -0.007276442835279136 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00101937405785627 -6.56% 30 يوم $ +0.0252229197 +173.87% 60 يوم $ +0.0379781646 +261.80% 90 يوم $ -0.007276442835279136 -33.40%

تحليل سعر Shine Chain (SC20)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shine Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00997739$ 0.00997739 $ 0.00997739 24 ساعة مرتفع $ 0.01552652$ 0.01552652 $ 0.01552652 عالية طوال الوقت $ 0.159302$ 0.159302 $ 0.159302 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -6.56% تغير السعر (7 أيام) +119.92%

معلومات سوق Shine Chain (SC20)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: