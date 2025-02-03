سعر Shine Chain (SC20)
سعر Shine Chain (SC20) المباشر لليوم هو USD 0.01450666. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SC20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shine Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.93
- تغيير سعر Shine Chain خلال اليوم هو -6.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SC20 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SC20.
خلال اليوم، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ -0.00101937405785627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ +0.0252229197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ +0.0379781646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shine Chain مقابل USD هو $ -0.007276442835279136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00101937405785627
|-6.56%
|30 يوم
|$ +0.0252229197
|+173.87%
|60 يوم
|$ +0.0379781646
|+261.80%
|90 يوم
|$ -0.007276442835279136
|-33.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shine Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-6.56%
+119.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native cryptocurrency of the Shine Chain network, used to pay network fees, open a liquidity pool on Shine Swap, make purchases on Shine Launchpad, gamefi cryptocurrency.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SC20 إلى AUD
A$0.0237909224
|1 SC20 إلى GBP
￡0.0117503946
|1 SC20 إلى EUR
€0.0140714602
|1 SC20 إلى USD
$0.01450666
|1 SC20 إلى MYR
RM0.06527997
|1 SC20 إلى TRY
₺0.5204989608
|1 SC20 إلى JPY
¥2.2578165624
|1 SC20 إلى RUB
₽1.449940667
|1 SC20 إلى INR
₹1.260628754
|1 SC20 إلى IDR
Rp237.8140603104
|1 SC20 إلى PHP
₱0.8511057422
|1 SC20 إلى EGP
￡E.0.7382439274
|1 SC20 إلى BRL
R$0.0847188944
|1 SC20 إلى CAD
C$0.0213247902
|1 SC20 إلى BDT
৳1.7928781094
|1 SC20 إلى NGN
₦24.3809082622
|1 SC20 إلى UAH
₴0.6130514516
|1 SC20 إلى VES
Bs0.84138628
|1 SC20 إلى PKR
Rs4.1013229152
|1 SC20 إلى KZT
₸7.6190428986
|1 SC20 إلى THB
฿0.4942419062
|1 SC20 إلى TWD
NT$0.4800253794
|1 SC20 إلى CHF
Fr0.0132010606
|1 SC20 إلى HKD
HK$0.1130068814
|1 SC20 إلى MAD
.د.م0.1475327322