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سعر Shina Inu (SHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.92M . يتم تحديث سعر SHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shina Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.16K - تغيير سعر Shina Inu خلال اليوم هو -2.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.01T

أداء سعر Shina Inu (SHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shina Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shina Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shina Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shina Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.39% 30 يوم $ 0 -28.08% 60 يوم $ 0 +5.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shina Inu (SHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shina Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) -2.39% تغير السعر (7 أيام) -24.15%

معلومات سوق Shina Inu (SHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: