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سعر Shill Bill (BILL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.14K . يتم تحديث سعر BILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shill Bill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shill Bill خلال اليوم هو -21.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Shill Bill (BILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shill Bill (BILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shill Bill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00807939$ 0.00807939 $ 0.00807939 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -21.60% تغير السعر (7 أيام) -99.05%

معلومات سوق Shill Bill (BILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: