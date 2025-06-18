سعر Shill Bill (BILL)
سعر Shill Bill (BILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.14K. يتم تحديث سعر BILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shill Bill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shill Bill خلال اليوم هو -21.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shill Bill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shill Bill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
-21.60%
-99.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Shill Bill (BILL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BILL والتوكن الشاملة الآن!
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