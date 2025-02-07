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سعر Shila Inu (SHIL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shila Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.57 - تغيير سعر Shila Inu خلال اليوم هو -4.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shila Inu (SHIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.36% 30 يوم $ 0 -42.86% 60 يوم $ 0 -46.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shila Inu (SHIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shila Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0000024$ 0.0000024 $ 0.0000024 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -4.36% تغير السعر (7 أيام) -25.69%

معلومات سوق Shila Inu (SHIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: