سعر Shila Inu (SHIL)
سعر Shila Inu (SHIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shila Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.57
- تغيير سعر Shila Inu خلال اليوم هو -4.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHIL.
خلال اليوم، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shila Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.36%
|30 يوم
|$ 0
|-42.86%
|60 يوم
|$ 0
|-46.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shila Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-4.36%
-25.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Once upon a time there lived a young couple, Shiba and Shina. They had a vision of bringing cryptocurrency to the world. So they decided to have a baby, whom they named Shila. Raising her was hard work but rewarding, for Shila immediately took to technology and all things crypto-related. By the age of five she could be found programming on her parent’s computers late into the night. Shila always asked questions, and with each answer uncovered more mysteries about how the currency works. She quickly outpaced her parents in understanding wallets, blockchains, consensus algorithms and mining rigs - it seemed like no matter what she did she seemed to instantly understand the concept behind it. When she was just ten years old, Shila decided that it was time to start introducing people around the world to cryptocurrency and teaching them how it works. At first her parents were worried that this was too much responsibility for someone so young; while they believed in her capabilities deeply they didn’t want her to go head first into such an unknown field without any guidance or help from experienced professionals. Nevertheless, being a determined youth she found ways around such resistance and established an online school giving free classes on how use crypto safely and securely. Though many were unaware of who she truly was at first (noting only that she went by “CryptoKiddo”), as word of mouth spread word of her unique teaching style soon spread around the globe; something magical happened as each day more people signed up for her classes eager to learn all they could. While her classes initially taught basics such as balance transfer techniques and wallet set up processes, soon enough participants adopted increasingly ambitious projects – teaching others building smart contracts or coding custom decentralized applications! As people began using these newfound skills in real world situations, though initially scared at what lay ahead Shila eventually realized that de
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHIL إلى AUD
A$--
|1 SHIL إلى GBP
￡--
|1 SHIL إلى EUR
€--
|1 SHIL إلى USD
$--
|1 SHIL إلى MYR
RM--
|1 SHIL إلى TRY
₺--
|1 SHIL إلى JPY
¥--
|1 SHIL إلى RUB
₽--
|1 SHIL إلى INR
₹--
|1 SHIL إلى IDR
Rp--
|1 SHIL إلى PHP
₱--
|1 SHIL إلى EGP
￡E.--
|1 SHIL إلى BRL
R$--
|1 SHIL إلى CAD
C$--
|1 SHIL إلى BDT
৳--
|1 SHIL إلى NGN
₦--
|1 SHIL إلى UAH
₴--
|1 SHIL إلى VES
Bs--
|1 SHIL إلى PKR
Rs--
|1 SHIL إلى KZT
₸--
|1 SHIL إلى THB
฿--
|1 SHIL إلى TWD
NT$--
|1 SHIL إلى CHF
Fr--
|1 SHIL إلى HKD
HK$--
|1 SHIL إلى MAD
.د.م--