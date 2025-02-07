سعر Shikoku Inu (SHIKO)
سعر Shikoku Inu (SHIKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shikoku Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.55
- تغيير سعر Shikoku Inu خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shikoku Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shikoku Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shikoku Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shikoku Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-17.18%
|60 يوم
|$ 0
|-23.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shikoku Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-0.25%
-12.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIKO is a 100% community-driven decentralized utility token. It first introduced an automated liquidity system that facilitates swaps and rewards its holders on every transaction. Next, our SHIKO ecosystem will aim to better the crypto world and increase trading efficiency.
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