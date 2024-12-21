سعر Shih Tzu (SHIH)
سعر Shih Tzu (SHIH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 638.37K. يتم تحديث سعر SHIH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shih Tzu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 471.18
- تغيير سعر Shih Tzu خلال اليوم هو -58.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-58.31%
|30 يوم
|$ 0
|-3.29%
|60 يوم
|$ 0
|-12.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shih Tzu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-58.31%
-14.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter.
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