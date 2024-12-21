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سعر Shih Tzu (SHIH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 638.37K . يتم تحديث سعر SHIH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shih Tzu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 471.18 - تغيير سعر Shih Tzu خلال اليوم هو -58.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T

أداء سعر Shih Tzu (SHIH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shih Tzu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -58.31% 30 يوم $ 0 -3.29% 60 يوم $ 0 -12.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shih Tzu (SHIH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shih Tzu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -58.31% تغير السعر (7 أيام) -14.78%

معلومات سوق Shih Tzu (SHIH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: