سعر SHID (SHID)
سعر SHID (SHID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.91
- تغيير سعر SHID خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.66%
|60 يوم
|$ 0
|-47.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community driven meme coin based on the Ordinals (BRC20) protocol, it was launched in April 2023 on the Bitcoin blockchain using the BRC20 protocol. The minting process incurred a total cost of 325,000 USD, solely contributed by our community. With a total issuance of Two quadrillion one hundred trillion coins, all currently in circulation. Presently, our focus is on integrating the coin into our existing social platform. As our community expands, our roadmap includes the development of new dApps to enhance the coin's utility.
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