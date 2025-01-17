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سعر Shibussy (SHIBUSSY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M . يتم تحديث سعر SHIBUSSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shibussy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.80K - تغيير سعر Shibussy خلال اليوم هو -7.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.93B

أداء سعر Shibussy (SHIBUSSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shibussy (SHIBUSSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibussy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -7.58% تغير السعر (7 أيام) -16.22%

معلومات سوق Shibussy (SHIBUSSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: