سعر Shibussy (SHIBUSSY)
سعر Shibussy (SHIBUSSY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر SHIBUSSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibussy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.80K
- تغيير سعر Shibussy خلال اليوم هو -7.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.93B
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خلال اليوم، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibussy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibussy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-7.58%
-16.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.
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