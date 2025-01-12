سعر ShibSharks (SHSH)
سعر ShibSharks (SHSH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.06K. يتم تحديث سعر SHSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShibSharks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.08
- تغيير سعر ShibSharks خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر ShibSharks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShibSharks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShibSharks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShibSharks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-27.00%
|60 يوم
|$ 0
|-24.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShibSharks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.81%
+0.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShibSharks is a vibrant project With a team of developers, marketers, and supportive community. At its core, ShibSharks is all about community, governed by its holders. Every decision, from tokenomics to marketing strategies, is carefully discussed.
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