سعر SHIBONK (SBONK)
سعر SHIBONK (SBONK) المباشر لليوم هو USD 1.017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SBONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHIBONK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.66K
- تغيير سعر SHIBONK خلال اليوم هو -7.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHIBONK مقابل USD هو $ -0.082071517494355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHIBONK مقابل USD هو $ -0.2128441671 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHIBONK مقابل USD هو $ -0.4932371691 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHIBONK مقابل USD هو $ -0.4091621447873074 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.082071517494355
|-7.46%
|30 يوم
|$ -0.2128441671
|-20.92%
|60 يوم
|$ -0.4932371691
|-48.49%
|90 يوم
|$ -0.4091621447873074
|-28.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHIBONK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.12%
-7.46%
-13.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIBONK plans to bring value and recognition to the often overlooked but highly influential world of internet memes. Memes have a long history of shaping popular culture and how we communicate online, but they have often been treated as lowbrow or ephemeral. SHIBONK aims to change this by creating a token that recognizes and rewards the creators and curators of high-quality memes and by building a vibrant and engaged community of meme enthusiasts. By doing so, we hope to celebrate and elevate the art form of the meme and bring greater recognition and value to the world of internet memes.
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