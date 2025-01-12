سعر Shibmas (SMAS)
سعر Shibmas (SMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.32K. يتم تحديث سعر SMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibmas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.11
- تغيير سعر Shibmas خلال اليوم هو -3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.30M
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خلال اليوم، كان سعر Shibmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibmas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.50%
|30 يوم
|$ 0
|-63.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-3.50%
-20.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas
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