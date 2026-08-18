سعر Shibetoshi Nakamoto اليوم

السعر المباشر لمشروع Shibetoshi Nakamoto (BILLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 55.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BILLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BILLY.

يحتل Shibetoshi Nakamoto حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,884، مع عرض متداول قدره 959.62M BILLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BILLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00287462، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BILLY بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و+33.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

القيمة السوقية $ 50.88K$ 50.88K $ 50.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.88K$ 50.88K $ 50.88K إمداد دورة التداول 959.62M 959.62M 959.62M إجمالي العرض 959,619,370.071453 959,619,370.071453 959,619,370.071453

القيمة السوقية الحالية لـ Shibetoshi Nakamoto هي $ 50.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BILLY يبلغ 959.62M، مع إجمالي عرض 959619370.071453. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.88K.