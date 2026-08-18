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سعر Shibetoshi Nakamoto المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BILLY هي 50,884 USD. تابع تحديثات أسعار BILLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Shibetoshi Nakamoto المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BILLY هي 50,884 USD. تابع تحديثات أسعار BILLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BILLY

معلومات سعر BILLY

ما هو BILLY

الموقع الرسمي لـ BILLY

اقتصاد توكن BILLY

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سعر Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BILLY إلى USD:

$0.00005221
$0.00005221$0.00005221
+53.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Shibetoshi Nakamoto (BILLY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:45:59 (UTC+8)

سعر Shibetoshi Nakamoto اليوم

السعر المباشر لمشروع Shibetoshi Nakamoto (BILLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 55.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BILLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BILLY.

يحتل Shibetoshi Nakamoto حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,884، مع عرض متداول قدره 959.62M BILLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BILLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00287462، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BILLY بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و+33.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K

--
----

$ 50.88K
$ 50.88K$ 50.88K

959.62M
959.62M 959.62M

959,619,370.071453
959,619,370.071453 959,619,370.071453

القيمة السوقية الحالية لـ Shibetoshi Nakamoto هي $ 50.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BILLY يبلغ 959.62M، مع إجمالي عرض 959619370.071453. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.88K.

سجل سعر Shibetoshi Nakamoto بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00287462
$ 0.00287462$ 0.00287462

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+55.40%

+33.12%

+33.12%

سجل سعر Shibetoshi Nakamoto (BILLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibetoshi Nakamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibetoshi Nakamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibetoshi Nakamoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibetoshi Nakamoto مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+55.40%
30 يوم$ 0+45.22%
60 يوم$ 0+32.88%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Shibetoshi Nakamoto

Shibetoshi Nakamoto (BILLY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BILLY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرShibetoshi Nakamoto (BILLY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Shibetoshi Nakamoto نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Shibetoshi Nakamoto الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BILLY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Shibetoshi Nakamoto.

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المصدر Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

الموقع الرسمي

الفئة :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Shibetoshi Nakamoto

على أي شبكة بلوك تشين يعمل Shibetoshi Nakamoto؟

يعمل Shibetoshi Nakamoto على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ BILLY؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة 55.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها Shibetoshi Nakamoto؟

يندرج Shibetoshi Nakamoto تحت فئة Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem. يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة BILLY بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ Shibetoshi Nakamoto؟

تبلغ قيمتها السوقية $50884، مما يضع الأصل في المرتبة #6974. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من BILLY؟

هناك 959619370.071453 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ Shibetoshi Nakamoto اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق BILLY حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب Shibetoshi Nakamoto بين $ و$، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Shibetoshi Nakamoto

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:45:59 (UTC+8)

تحديثات Shibetoshi Nakamoto (BILLY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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