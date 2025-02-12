سعر shibawifhat ($WIF)
سعر shibawifhat ($WIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $WIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق shibawifhat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.43
- تغيير سعر shibawifhat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر shibawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر shibawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر shibawifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر shibawifhat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.07%
|60 يوم
|$ 0
|-15.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر shibawifhat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WHAT IS $WIF Popular meme Shibawifhat vibes wif frens onchain $WIF Isn't Literally Just A Shiba Wif A Hat; It's A Symbol Of Progress, For Futuristic Transactions, A Beacon For Those Who Think Ahead. It's Clear That The Future Belongs To Those Who Embrace Innovations Like WIF, Transcending Boundaries & Paving A New Era In Finance And Technology. TAKING OVER THE SPACE WIF $WIF $WIF will take over the meme space by surprise. Was stealth launched and LP burnt with a renounced contract. WIF knowledge will blow away even the most prominent scholars.
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