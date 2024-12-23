سعر Shibaverse (VERSE)
سعر Shibaverse (VERSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.01K. يتم تحديث سعر VERSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.58
- تغيير سعر Shibaverse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 807.00M
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خلال اليوم، كان سعر Shibaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibaverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+29.65%
|60 يوم
|$ 0
|+40.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+17.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shibaverse is a social, NFT and Educational Metaverse for Shiba community and blockchain enthusiasts - featured with play2earn game elements, virtual walks, marketplace and interactive educational tracks.
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