سعر Shibasso (SHIBASSO)
سعر Shibasso (SHIBASSO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBASSO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibasso الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.04
- تغيير سعر Shibasso خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shibasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibasso مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibasso مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ 0
|-6.52%
|60 يوم
|$ 0
|-31.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibasso: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.75%
-2.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shibasso is a good boy, a fren. He is a dank meme painter by day, and a dreamer by night. He loves his frens and his frens love his memes. He knows that if you believe in yourslef, you can make anything a meme. With help from his frens, Shibasso achieves any goal he sets his mind to. in 2024 shibasso set a new goal, to create the dankest meme the world had ever seen. in 2024, shibasso created $shibasso.
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