سعر Shibashootout ($SHIBASHOOT)
سعر Shibashootout ($SHIBASHOOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 614.99K. يتم تحديث سعر $SHIBASHOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibashootout الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.73K
- تغيير سعر Shibashootout خلال اليوم هو +16.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20B
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خلال اليوم، كان سعر Shibashootout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibashootout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibashootout مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibashootout مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibashootout: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.45%
+16.43%
-68.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShibaShootout is a fast-paced, Web3 play-to-earn (P2E) game, featuring exciting shooting mechanics. Built on the Ethereum blockchain, ShibaShootout provides players with an engaging environment to earn rewards through in-game actions and skill-based challenges. Currently in beta, the game offers a unique blend of blockchain gaming and decentralized finance (DeFi) mechanisms, allowing players to utilize $SHIBASHOOT tokens for in-game purchases and rewards. Token Utility: $SHIBASHOOT serves as the primary utility token within the ShibaShootout ecosystem, allowing players to earn, buy, and stake tokens for various in-game advantages.
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