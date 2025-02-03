شعار Shibarium Wrapped BONE

سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

USD

مخطط سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) المباشر

$0.391859
$0.391859$0.391859
-2.50%(1D)

سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) لليوم

سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) المباشر لليوم هو USD 0.391859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibarium Wrapped BONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.06K
- تغيير سعر Shibarium Wrapped BONE خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WBONE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WBONE.

أداء سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0104101960231284 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1744408537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1757619671 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0938578603782813 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0104101960231284-2.58%
30 يوم$ -0.1744408537-44.51%
60 يوم$ -0.1757619671-44.85%
90 يوم$ -0.0938578603782813-19.32%

تحليل سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibarium Wrapped BONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.387916
$ 0.387916$ 0.387916

$ 0.415342
$ 0.415342$ 0.415342

$ 483.12
$ 483.12$ 483.12

-0.04%

-2.58%

+6.50%

معلومات سوق Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

0.00
0.00 0.00

ما هو Shibarium Wrapped BONE ( WBONE )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WBONE إلى العملات المحلية

1 WBONE إلى AUD
A$0.64264876
1 WBONE إلى GBP
0.31740579
1 WBONE إلى EUR
0.38010323
1 WBONE إلى USD
$0.391859
1 WBONE إلى MYR
RM1.7633655
1 WBONE إلى TRY
14.05990092
1 WBONE إلى JPY
¥60.98893476
1 WBONE إلى RUB
39.16630705
1 WBONE إلى INR
34.0525471
1 WBONE إلى IDR
Rp6,423.91700496
1 WBONE إلى PHP
22.99036753
1 WBONE إلى EGP
￡E.19.94170451
1 WBONE إلى BRL
R$2.28845656
1 WBONE إلى CAD
C$0.57603273
1 WBONE إلى BDT
48.42985381
1 WBONE إلى NGN
658.58566553
1 WBONE إلى UAH
16.55996134
1 WBONE إلى VES
Bs22.727822
1 WBONE إلى PKR
Rs110.78637648
1 WBONE إلى KZT
205.80826539
1 WBONE إلى THB
฿13.35063613
1 WBONE إلى TWD
NT$12.96661431
1 WBONE إلى CHF
Fr0.35659169
1 WBONE إلى HKD
HK$3.05258161
1 WBONE إلى MAD
.د.م3.98520603