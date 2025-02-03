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سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) المباشر لليوم هو USD 0.391859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shibarium Wrapped BONE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.06K - تغيير سعر Shibarium Wrapped BONE خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0104101960231284 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1744408537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1757619671 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0938578603782813 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0104101960231284 -2.58% 30 يوم $ -0.1744408537 -44.51% 60 يوم $ -0.1757619671 -44.85% 90 يوم $ -0.0938578603782813 -19.32%

تحليل سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibarium Wrapped BONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.387916$ 0.387916 $ 0.387916 24 ساعة مرتفع $ 0.415342$ 0.415342 $ 0.415342 عالية طوال الوقت $ 483.12$ 483.12 $ 483.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) +6.50%

معلومات سوق Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: