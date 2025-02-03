سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE)
سعر Shibarium Wrapped BONE (WBONE) المباشر لليوم هو USD 0.391859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WBONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibarium Wrapped BONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.06K
- تغيير سعر Shibarium Wrapped BONE خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0104101960231284 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1744408537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.1757619671 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibarium Wrapped BONE مقابل USD هو $ -0.0938578603782813 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0104101960231284
|-2.58%
|30 يوم
|$ -0.1744408537
|-44.51%
|60 يوم
|$ -0.1757619671
|-44.85%
|90 يوم
|$ -0.0938578603782813
|-19.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibarium Wrapped BONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-2.58%
+6.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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