سعر ShibaNFT (SHIBANFT)
سعر ShibaNFT (SHIBANFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBANFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShibaNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.06
- تغيير سعر ShibaNFT خلال اليوم هو -55.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ShibaNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShibaNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShibaNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShibaNFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-55.64%
|30 يوم
|$ 0
|-46.87%
|60 يوم
|$ 0
|-79.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShibaNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-55.64%
-32.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A smart NFT project running on the XRPLEDGER. Combining online design with a charitable connection. Our NFTs will be minted and sold on our website through a custom made minting and marketplace.
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