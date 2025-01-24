سعر Shibaken Finance (SHIBAKEN)
سعر Shibaken Finance (SHIBAKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBAKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibaken Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 712.93
- تغيير سعر Shibaken Finance خلال اليوم هو +2.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.11%
|30 يوم
|$ 0
|-0.59%
|60 يوم
|$ 0
|-3.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibaken Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.11%
+2.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Shibaken is a community-first decentralized finance platform; developing tokens within incentivized ecosystems of trade. Finding unique solutions to practical problems, we are experts at developing meta-level use cases for our tokens; like biodiversity protection, or securing public stakeholder interest through asset tokenization. We specialize in serving communities requiring investments in food, energy and water security. SHIBAK is the primary ecosystem token and is deflationary, with a unique “wildfire” token burn, and a 2% auto-distribution to holders. Other developments include a cross-chain bridge, yield farm, staking platform, and a swap platform to help holders of failed tokens recover their losses. Our first "next tier" token called Shibaken Bomb (sBOMB) introduces a simple gaming function to reward holders and automates funding for continuous development and charitable giving."
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