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سعر Shibaken Finance (SHIBAKEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIBAKEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shibaken Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 712.93 - تغيير سعر Shibaken Finance خلال اليوم هو +2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shibaken Finance (SHIBAKEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibaken Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.11% 30 يوم $ 0 -0.59% 60 يوم $ 0 -3.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shibaken Finance (SHIBAKEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibaken Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.11% تغير السعر (7 أيام) +2.85%

معلومات سوق Shibaken Finance (SHIBAKEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: