سعر Shibabitcoin (SHIBTC)
سعر Shibabitcoin (SHIBTC) المباشر لليوم هو USD 0.01429522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibabitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 229.56K
- تغيير سعر Shibabitcoin خلال اليوم هو -99.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shibabitcoin مقابل USD هو $ -11.766586719322522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibabitcoin مقابل USD هو $ -0.0142682377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibabitcoin مقابل USD هو $ -0.0141277357 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibabitcoin مقابل USD هو $ -1.3301840649911922 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.766586719322522
|-99.87%
|30 يوم
|$ -0.0142682377
|-99.81%
|60 يوم
|$ -0.0141277357
|-98.82%
|90 يوم
|$ -1.3301840649911922
|-98.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibabitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-99.87%
-99.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.0225864476
|1 SHIBTC إلى GBP
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|1 SHIBTC إلى EUR
€0.0137234112
|1 SHIBTC إلى USD
$0.01429522
|1 SHIBTC إلى MYR
RM0.0637566812
|1 SHIBTC إلى TRY
₺0.5159144898
|1 SHIBTC إلى JPY
¥2.197175314
|1 SHIBTC إلى RUB
₽1.3507553378
|1 SHIBTC إلى INR
₹1.241539857
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Rp234.3478313568
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₱0.8316958996
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R$0.0823404672
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₦21.46427283
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₴0.5959677218
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Bs0.8577132
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₸7.2087935416
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฿0.4878958586
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Fr0.0130086502
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HK$0.1112168116
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